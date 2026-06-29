"Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории

«Фильм "Майкл" собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате, обогнав "Оппенгеймера" и став самым кассовым биографическим фильмом всех времен», - сообщает Variety.



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Кроме того, байопик о Майкле Джексоне четвертый раз подряд возглавил российский кинопрокат в уикэнд. Он заработал 140,3 миллиона рублей за прошедший уикенд.

Кассовые сборы триллера Нолана составили 975 миллионов долларов.

Мировая премьера киноленты "Майкл" режиссера Антуана Фукуа состоялась 10 апреля в Берлине.

Американский певец и деятель культуры Майкл Джексон стал одним из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, получив прозвище "короля" жанра - на его счету 15 премий "Грэмми" и сотни других премий. За годы карьеры Джексона его записи разошлись тиражом более одного миллиарда копий, а его творчество внесло значительный вклад в развитие музыки, хореографии, моды.