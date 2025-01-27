Выход фильма про Майкла Джексона отложен

Об этом сообщила газета The Times. Это связано с необходимостью, по ее данным, переснять несколько сцен из-за появления в фильме одного из лиц, обвинявших артиста в "неподобающем поведении" по отношению к детям.



Michael Jackson

Продюсер Грэм Кинг, лауреат кинопремии "Оскар", продюсировавший в том числе такие фильмы, как "Авиатор" (The Aviator, 2004) и "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018), якобы нарушил юридическое соглашение с семьей Джордана Чандлера, который в 1993 году, в возрасте 13 лет, первым обвинил Джексона в насилии.

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В соответствии с условиями двустороннего соглашения о неразглашении и урегулировании в размере $20 млн от января 1994 года, сторона Джексона, как говорят, согласилась не обсуждать детали сделки и не изображать Чандлеров в каком-либо будущем фильме. Однако в ленте, съемки которой были завершены в мае прошлого года, происходит драматизированное противостояние между Чандлерами и командой Джексона, говорится в публикации.

Теперь актеры и съемочная группа картины, выход которой планировался на апрель, корректируют творческие планы для пересъемки сцен, информирует издание.