Байопик о Майкле Джексоне покажут в России

Картина от студии Lionsgate появится на экранах с 28 мая. Главную роль в проекте исполнил племянник короля Майкла Джексона Джаафар Джексон.

Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Колман Доминго, играющий отца артиста Джо Джексона, поделился впечатлениями о перевоплощении Джаафара в Майкла:

«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что‑то божественное в том, как Джаафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне».