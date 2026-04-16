Новоселье «Авторадио»: Стас Михайлов, Анна Немченко, «Фабрика» и Сосо Павлиашвили

Артисты выступили с хитами, а Сосо Павлиашвили завершил вечер презентацией альбома «Девчонке хочется гулять».

В новой мультиформатной студии «Авторадио» в Технопарке НТВ прошел музыкальный марафон. Выступили Стас Михайлов, Анна Немченко и группа «Фабрика». Завершил вечер Сосо Павлиашвили – он первым дал на этой площадке полноценный большой живой концерт с презентацией альбома, бэк-вокалистками и танцевальной поддержкой.



Стас Михайлов

Стас Михайлов признался: «Ощущение, будто поешь перед целым залом. Это клево! Желаю, чтобы здесь всегда выступали талантливые артисты». Певец, который переезжал много раз, поделился философией. «Я всегда думал, что новое место должно быть лучше предыдущего». На вопрос, что создает уют в его доме, ответил: «Присутствие семьи. Дом без семьи очень пустой». Михайлов рассказал, что вчера написал новую песню в своем кабинете, а легендарному хиту «Все для тебя» когда-то пророчили провал – но он жив до сих пор. Певец подтвердил участие в «Большой Дискотеке Авторадио» 4 июля на «ВТБ Арена».

«Спасибо, что пригласили, обязательно буду. Будет большое количество артистов. Атмосфера праздника будет серьезная. Надеюсь, мы порадуем вас, есть чем удивить».

Анна Немченко обратила внимание на продуманность студии: большую сцену, яркие огромные экраны, освещение, которое создает нужное настроение. «Мне очень понравилась новая студия, она прям вау», – сказала певица. Она пообещала приходить с премьерами, а также выступить на «Большой Дискотеке Авторадио», где исполнит хит «Танцпол везде». «30 тысяч танцующих людей – это будет клево», – поделилась Немченко.

Группа «Фабрика» отметила, что новая студия просторная и правильная по размеру – удобно для больших коллективов. «Раньше было тесновато для наших рук, а здесь и музыканты разместились», – добавили девушки. Ведущие поздравили их с недавней статуэткой премии «Жара 2026» за вклад в музыкальную индустрию. «Это заслуга всей нашей команды и Игоря Ильича Матвиенко», – скромно заметили артистки.



Группа «Фабрика»

В кулуарах они пообещали сделать «Авторадио» особый музыкальный подарок в ближайшее время.

Сосо Павлиашвили назвал новую студию «космической».

«Дай бог, чтобы моя нога оказалась счастливой в этой студии, и дай бог, чтобы в ней всегда звучали невероятно красивые, душевные песни. Это реально уровень!»



Сосо Павлиашвили

После этих слов он устроил полноценную презентацию своего нового альбома «Девчонке хочется гулять». Сосо исполнил пять свежих треков: «Для любви», «Порхай», «Пусть улыбаются дети», заглавную «Девчонке хочется гулять» и «Ленинградский твист». А затем – две внеальбомные вещи, которые уже тоже хорошо знают его поклонники: «Большие мальчики большой страны» и «Каждому свое».

Певец признался, что 2025 год выдался невероятно плодовитым: он записал четыре альбома.

«Меня муза укусила с рождения. И слава богу, что мои родители с шести лет отдали меня на скрипку, отдали конкретно музыке. И музыка меня вытаскивала из всех бед. Вот я сегодня здесь стою с открытым сердцем, с открытой душой»», – объяснил такую работоспособность Павлиашвили.

К слову, ближайшие гастроли артиста: с 19 по 23 апреля – тур по югу России (Кисловодск, Ессентуки, Краснодар, Майкоп, Сочи), а 4 июня – большой летний концерт в московском Зеленом театре ВДНХ. Там Сосо выступит вместе с другом, «королем кавказского шансона» Арсеном Шахунцем. О предстоящем дуэте Павлиашвили сказал: «Каждая композиция – это живое воспоминание, которое заставляет смеяться, плакать, переживать важный момент и мечтать о будущем».