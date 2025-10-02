Стас Михайлов сыграет в фильме о себе

Певец решил рассказать поклонникам собственную историю через игровое кино. Стас Михайлов также сам сыграет в проекте, но не в главной роли.



Стас Михайлов

В эфире «Пятого канала» артист объяснил концепцию картины. По словам Стаса, лента будет художественной с элементами вымысла, однако в основе лежат реальные события.

Играть самого исполнителя будет другой актер, а Михайлов выбрал для себя роль закадрового рассказчика:

«Я не хочу быть актером, сниматься, нет. Фильм про меня, но… Я буду рассказчиком всего происходящего. Это мне больше нравится. Там будет правда, потому что это буду говорить я. Точно никто уже ничего не переиграет».

Певец обещает открыть многие личные тайны. Артист уверен, что картина получится увлекательной. По словам Михайлова, зрители увидят истинную историю без приукрашиваний. Существенная часть сюжета будет посвящена сложному пути Стаса к сцене. Уроженец Сочи дважды пытался покорить Москву, и оба раза безуспешно. В 90-е годы будущей звезде приходилось выживать, торгуя видеокассетами и пирожками.

Стас Михайлов также планирует лично участвовать в кастинге актеров. Предложение снять биографическую картину поступило ему еще в прошлом году. Тогда артист отказался, сославшись на неготовность к реализации проекта, но, видимо, изменил свое мнение.