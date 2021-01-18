Валерий Сюткин, Стас Михайлов и Зара поддержали репрессии в Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии не первый месяц идут протестные акции против фальсификации выборов президента страны, и силовики кроваво подавляют акции: избиваются мирные люди, насилуются женщины, по улицам ездят черные машины и хватают людей без разбора. Против режима Лукашенко уже введены многочисленные санкции.

Поздравлять кровавого диктатора Лукашенко из российских артистов ранее решился лишь Николай Басков, он дал понять, что поддерживает пытки и насилие над мирными жителями.



Стас Михайлов

Теперь к Баскову постыдным образом присоединились Стас Михайлов, Зара и даже Валерий Сюткин (от него это ожидалось менее всего).

«Я против женщин ничего не имею. Наоборот, вы хорошо знаете, что я преклоняюсь перед женщинами, а тем более красивыми. Так вот, весь прошлый год под видом красивых лозунгов и продуманных образов нам также пытались продвинуть далекие от ожиданий и нужд общества идеи», - прокомментировал на концерте диктатор Лукашенко пытки и изнасилования белорусских женщин силовиками.



Скриншот стертых комментариев белорусских жителей

Артисты даже не постеснялись выложить фото и видео своей поддержки пыток в Белоруcсии. Но после бурной возмущенной реакции поспешили удалить их, и закрыть свои соцсети от комментариев вообще.



Оправдания Валерия Сюткина

Только Валерий Сюткин попытался сначала объяснить поддержку пыток тем, что он «вне политики» (не постеснявшись проиллюстрировать фотографией Михаила Жванецкого), однако тоже затем закрыл аккаунты от просмотра и комментирования.

Ранее Валерий Сюткин считался взвешенным разумным музыкантом. Он не подписывал «обращение деятелей культуры» в поддержку аннексии Крыма. Однако затем высказался о том, что Путин «отжал Крым красиво», и попал после этого в списки невъездных на Украину. Похоже, вскоре и концерты в Белоруссии станут для него невозможны.