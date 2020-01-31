Украина запретила въезд Валерию Сюткину, который туда не собирался

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце "Украина", Серов планирует выступить в Киеве 23 марта.



Валерий Сюткин

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Валерий Сюткин опроверг наличие концертов у него на Украине, и рассказал о своём отношении к выступлениям на Украине. По словам исполнителя, в нынешней обстановке он бы не хотел поехать туда с концертом.

Сюткин заявил, что не хочет «навязываться» и выступать там, где его не хотят видеть. Он подчеркнул, что российским артистам попросту небезопасно давать концерты на Украине, передаёт Радио Sputnik.

«Сейчас я вижу, что неумно с моей стороны добиваться выступления. Во-первых, это просто небезопасно. Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье. Зачем мне это?» - заявил певец.

В текущем концертном графике артиста значатся концерты в России и Израиле.

Ранее украинские власти уже запрещали въезд в страну многим российским артистам из-за посещения Крыма. Кроме того, министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.