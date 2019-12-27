Валерий Сюткин традиционно простился песней с ушедшими в 2019 году

«Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году...» - пояснил Сюткин.
В черно-белом видео показывают кадры с Крисом Кельми, Ириной Бржевской, Марком Захаровым, Владимиром Этушем, Галиной Волчек, Алексеем Булдаковым, Георгием Данелия, Элиной Быстрицкой, Франком Дзефирелли, Евгением Крылатовым, Сергеем Захаровым, Жоресом Алферовым, Марленом Хуциевым, Сергеем Юрским, Мишелем Леграном, Сергеем Доренко, Вилли Токаревым, Алексеем Леоновым, Гия Канчели и Юрием Лужковым.
Композицию, записанную совместно с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым, Валерий Сюткин представил в декабре 2018 года.
Тогда музыканты тоже вспоминали знаменитостей, которых не стало, поэтому в какой-то степени песня "Время не проведешь" стала традицией.
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