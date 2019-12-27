Валерий Сюткин традиционно простился песней с ушедшими в 2019 году

Вообще-то в 1983 году «Зодчие» стали звездами почти случайно. У них не было суперхитов, как у «Машины времени», или надежной субкультурной аудитории, как у «Аквариума». Зато была ставка в государственной Тюменской филармонии, и сразу два супер-фронтмена — Юрий Лоза, пришедший из «Интеграла» Бари Алибасова и «Примуса», и чуть позднее Валерий Сюткин из не менее популярной группы «Телефон».

