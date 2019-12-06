Культовые «Зодчие» вернулись как «Злобные старикашки»

Вообще-то в 1983 году «Зодчие» стали звездами почти случайно. У них не было суперхитов, как у «Машины времени», или надежной субкультурной аудитории, как у «Аквариума». Зато была ставка в государственной Тюменской филармонии, и сразу два супер-фронтмена — Юрий Лоза, пришедший из «Интеграла» Бари Алибасова и «Примуса», и чуть позднее Валерий Сюткин из не менее популярной группы «Телефон».

Юрий Лоза был в прекрасной сочинительской форме, лирические мелодии из него так и лились. К тому же он был страшно обижен на Алибасова и «Примус», - на первого из-за того, что не давал петь своих песен, а на вторых за то, что выпустили его песни на кассетный рынок под именем «Примус». Была мотивация. А Сюткин получил возможность петь некоторые свои песни «Телефона» вроде «Автобус номер 86» с профи, среди которых был будущий клавишник «Ва-Банка» Александр Белоносов из того же «Телефона», например.



Александр Белоносов

Имена Лозы и Сюткина притягивали публику, основатель группы Юрий Давыдов тяготел к рон-н-ролльному стебу, так что появление в «Утренней почте» на советском телевидении с пародиями на модную тогда итальянскую эстраду произвело фурор.

Уже в 1987 году группу покинул Юрий Лоза, пустившийся в сольную карьеру. Через пару лет ушел Валерий Сюткин, причем сразу в «Браво». Без фронтменов пародии Давыдова перестали быть интересными публике, и группа быстро к началу 90-х распалась. Единственным интересным моментом оказалось появление Александра Шевченко в качестве вокалиста, позднее блестяще себя проявившим как поп-композитор.

И вот возвращение. Москва. Большой «Главклуб». Обещают Лозу и Сюткина. Новое название. В составе - Юрий Давыдов, Александр Белоносов, Андрей Артюхов, Юрий Павлюков. Что же получилось в итоге?



Александр Шевченко

Сначала появились гости. Довольно унылая группа «Кабинет» (когда-то бывшая очень модной ска-группой), затем конферансье концерта Александр Шевченко под гитару со своими хитами «Будет все как ты захочешь» («Браво») и «Зимний сон» (Алсу). Потом вдруг солист Fools Garden Петер Фройденталер со своим единственным хитом Lemon Tree под плюсовую фанеру и чем-то еще невнятным. Он-то зачем? Когда же «Зодчие»?



ТЕКСТ

И вот вышли они. С первых звуков стало ясно, что теперь это сольный проект Юрия Давыдова, в последние годы известного скорее как лидер футбольной команды музыкантов «Старко». Звук будто не изменился за прошедшие десятилетия. Стебный рок-н-ролл, ирония в каждом тексте. Названия новых песен говорят сами за себя: «Глядь!!!», «В 10-Б не слушали «Любэ»», «Секс-Драйв», «Я хочу Вас» «Провод для Шнура» и т. д. О существовании юмора Шнура музыканты явно знают, но предпочитают шутки из 80-х. Саунд оттуда же — сейчас рок-н-ролл так не играют. Плюс извечные проблемы со звуком в «Главклубе», которые звукооператор вовсе не торопился решить.



Юрий Лоза

Затем вышел Юрий Лоза — один и с гитарой. Он категорически отказался петь свой суперхит «Плот» (он был сочинен именно в период «Зодчих», более того, песню Лозы первым спел тогдашний вокалист группы «Никсон» Кольцов, потому что Лоза не верил в успех этой песни). Объяснил, что под гитару она не пойдет, очень уж важное значение имеет аранжировка (это не шутка, Юрий действительно так сказал!). Зато он спел второй свой хит эпохи «Зодчих» - «Я умею мечтать», притормозившись на словах «Вот мне и стало за 30»… А вот еще один свой суперхит той эпохи «Манекен», увы, так и не спел. Хотя зрители ждали и выкрикивали это название.



Валерий Сюткин и «Зодчие»

Нетрудно догадаться, что на песне «Автобус номер 86» в полном составе вышел Валерий Сюткин. Он зажигал как мог. Даже заставил Юрия Давыдова прыгнуть враскоряку, «потому что тогда так прыгали». И сам прыгал сколько было сил. Но очевидно, что для Сюткина это лишь дань ностальгии, и подурачиться в пародийных песнях 80-х он готов только от силы раз.

Нынешние «Зодчие», или «Злобные старикашки», - проект ниоткуда и, кажется, непонятно для кого. Играть современный блюз-рок или рок-н-ролл музыканты не хотят. Ретро-саунд дело хорошее, но лишь когда есть песни хорошие. У «Зодчих» их пока нет. Лоза вряд ли позволит им петь «Плот» или «Я умею мечтать», потому что сам поет их на сольниках. Сюткин может оставить им все пародии, но они ведь протухли еще три десятка лет назад в силу своей плакатности и прямолинейности. Петь гимн «Дайте народу пива!» - это какая-то бессмысленность сегодня. Зайди да купи. Можно было бы сыграть мощные блюзовые баллады, музыканты-то не последние, но Давыдов явно склоняется к фельетонам и скетчам. А тут поляна уже забита куда более актуальными игроками, от Шнура до рэперов.

Концерт оставил много вопросов. Хотя профессионализм музыкантов не вызвал ни одного вопроса. Но на голом профессионализме сегодня не выехать, нужны отличные песни. Если они появятся — будут жить и «Зодчие».

Гуру КЕН

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА



Андрей Артюхов, «Зодчие»



Александр Белоносов, «Зодчие»



Традиционное выкидывание шляпы в зал



Александр Шевченко как конферансье



Валерий Сюткин и «Зодчие»