«Зодчие» собрали аншлаг на сольном концерте «Глядь!»

Название новой концертной программе, которое могло бы быть расценено как двусмысленное и даже шокирующее, дала композиция из последнего альбома группы «Злобные старикашки» - впрочем, текст песни после ознакомления развеивает сомнения и вызывает только добрую улыбку.

В этот день в переполненном давними поклонниками зале группа «Зодчие» показала всё, за что её обожают и ценят уже четыре десятилетия - юношеский задор, динамику, драйв, неподражаемое чувство юмора и, конечно, главное - вызывающие мгновенный отклик у аудитории новые и старые песни, исполненные “фирменным”, живым звуком. По традиции концерт начался заводными «В 10-Б не слушали «Любэ», «Я хочу Вас!..», «Руки в боки», «Маасковский фаакстрот». После такого фееричного старта зрители уже не могли усидеть на месте, и зал ресторана превратился в танцпол: уютные столики пустели один за другим, в то время как публика заполняла пространство у сцены, заряжая совсем недавно сдержанную атмосферу заведения энергией танца. Каждая нота находила отклик в сердцах благодарных слушателей. «Зодчие» вновь доказали, что где они - там всегда праздник.

- Хорошие песни закончились, будем петь, что осталось, - в шутку предупредил лидер команды Юрий Давыдов, предваряя провокационную композицию «Секс-Драйв», после чего неожиданно для всех была впервые исполнена песня «Не верь, не бойся, не проси», своими шутливыми текстами всё же заставившая кое о чем задуматься. Представляя очередную композицию, лидер «Зодчих» особо отметил, что длительный творческий отпуск не помешал группе вновь воссоединиться и продолжить выступать и творить.

- Мы не играли 27 лет. Но теперь собрались и пишем новые песни, и это достойно “Книги рекордов Гиннесса”. Темного Гиннесса! - объявил Юрий Давыдов.

Завершая первое отделение, музыканты намекнули гостям на скорое продолжение песней «Домой ещё рано», чем несказанно обрадовали разогретую публику.

Второе отделение под шквал аплодисментов открылось лирической песней о Москве «Зимняя ночь» - одна из самых любимых, по словам лидера «Зодчих», композиций группы.

- Так и встаёт перед глазами Москва предновогодняя. Следующая песня тоже про Новый год. Только не про «Дед Мороз подарки принёс» и не «поздравляем-желаем». Другой ракурс. Утро, пробуждение и осознание того, что Новый год действительно уже наступил. Знакомо? Песня называется «Первое января», - представил композицию Юрий Давыдов.

Со сцены прозвучали ставшие программным хитом нового репертуара «Мужчины с пробегом», трогательная и очень серьезная песня «Ветераны возвращают ордена», «Провод для Шнура», отчасти объясняющая название «Злобные старикашки» и отражающая точку зрения «Зодчих» на происходящее сегодня в российском шоу-бизнесе, «Глядь!», во время которой Юрий Давыдов призвал зрителей скандировать заглавное слово, что те и делали с нескрываемым удовольствием.

Зрители с восторгом принимали хиты 80-х - «Землекоп», «Девушка в белом». Песню «Баба Люба» на этот раз исполнил клавишник «Зодчих» Александр Белоносов.

- В своё время этот рок-н-ролл в составе «Зодчих» пел Юра Лоза. Но на недавнем «Квартирнике у Маргулиса» он забыл и долго не мог вспомнить слова. Мы не можем больше так рисковать, - пошутил Юрий Давыдов.

Финальную песню «Лодка качалась» благодарная публика пела вместе с артистами, долго не отпуская со сцены Юрия Давыдова, Александра Белоносова, Андрея Артюхова и Юрия Павлюкова - группу “Зодчие”.