Умер автор песни «Будет всё, как ты захочешь» Александр Шевченко

За эту песню певец Шевченко получил премию «Золотой граммофон» в 1997 году.



Александр Шевченко

Прощание состоится 29 декабря, рассказал экс-продюсер группы «Зодчие», друг музыканта Александр Пономарёв.

Как отмечается, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Александр Шевченко — советский и российский продюсер, певец и композитор. В 1989–1991 — солист рок-группы «Зодчие». В 1997 году он исполнил вместе с группой «Дежа-вю» ставшую хитом песню «Будет всё, как ты захочешь». В период с 1998–2003 был сначала автором некоторых самых популярных песен Алсу, а затем менеджером и продюсером певицы. Кроме того, сотрудничал с Ириной Аллегровой и Жасмин. В последние годы снова стал одним из солистов группы «Зодчие».