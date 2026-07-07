«Новое Радио Open Air» собрал 180 тысяч зрителей в Лужниках

Музыкальный марафон в День Московского спорта продолжался более 8 часов, а его участниками стали свыше 50 артистов. Свои суперхиты и суперновинки исполнили Zivert, Мари Краймбрери, Ёлка, Artik&Asti, Toni, Gayazov$ Brother$, Лёша Свик, Бьянка, Elman, Trida, Mona, Тима Белорусских, Loc-Dog, Коста Лакоста, Pizza, Шура, Lyriq, Лена Катина («Тату»), Akmal', ST, By Индия, Доминик Джокер, Tsoy, Sofia Berg, Jalagonia, Игнатий Винтуров, Dimma Urih, Mary Gu, Akmal’, 5sta Family и многие другие.



Новое Радио Open Air

Кроме того, зрителей ждало выступление секретного гостя — им стала Anna Asti.



Anna Asti

Попасть на «Новое Радио Open Air» мог каждый — вход, как и всегда, был свободным. Крутые подарки, впечатляющие спецэффекты и драйвовая атмосфера — таким фестиваль запомнится всей столице.

Впервые ведущими опен-эйра стали сразу все голоса эфира «Нового Радио». Дмитрий Лапиков и Макс Астахов из «Выходнового шоу» знакомили гостей с фрешменами музыкальной индустрии. Красотка Эви и Данила Михайлов погружали в ностальгическую атмосферу, знакомую по проекту «Что было раньше». А за дерзкий юмор отвечали ведущие популярного утреннего шоу «1+1» Кирилл Калинин и Артём Райтраун. Они представили хедлайнеров масштабного фестиваля. А составила им компанию Алла Михеева, которая устроила мастер-класс по ведению шоу и вместе с ребятами раскачала Лужники и разыграла стильный мерч «Нового Радио».

Не обошлось и без трогательных моментов! Калинин и Райтраун узнали, что гости опен-эйра Антон и Кристина совсем скоро станут мужем и женой. И пара помогла определить, кто из зрителей следующим создаст новую семью. Прямо со сцены невеста бросила букет под общее «Ура!»

Победительница конкурса «Музыкастинг» на «Новом Радио» Appolona открыла фестиваль своим лайв-сетом.

«Там, где “Новое Радио”, всегда праздник! Раньше я могла только мечтать оказаться среди суперзвёзд, а сегодня, благодаря победе в “Музыкастинге”, пела с ними на одной сцене для десятков тысяч зрителей. Это невероятно! И я желаю удачи всем участникам нового сезона проекта, который стартует уже совсем скоро!», — отметила певица.



Zivert

Zivert не скрывала эмоций:

«Для меня как для артиста особый кайф выступать перед таким огромным числом слушателей. Это такая энергетика! Словно электричество в воздухе. И я очень благодарна “Новому Радио” за возможность быть частью этого спортивно-музыкального праздника!»



Nemiga

Среди участников опен-эйра был и дуэт Nemiga — лауреаты премии с большим сердцем «Новое Радио Awards» в номинации «Прорыв года». Участник группы Влад Соболев поделился впечатлениями от выступления:

«Мне казалось, я в раю. Столько драйва и радости в глазах всех гостей. Это что-то потрясающее!»

Одним из ярких моментов «Новое Радио Open Air» стало выступление By Индия. Под его суперхит «Шадэ» пели и танцевали все! «“Новое Радио”, до скорых встреч! Это так круто! Драйвово! По-летнему!», — признался артист.



Мари Краймбрери

«Для меня этот фестиваль — одно из главных событий лета. Он так гармонично объединяет спорт и музыку, так заряжает и вдохновляет на новые свершения!», — уверена Мари Краймбрери.

Итоги шоу подвёл генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов:

«Эмоции от опен-эйра с десятками топовых артистов, более, чем сотней суперхитов и суперновинок, и десятками тысяч зрителей в спортивном сердце столицы не сравнятся ни с чем! После грандиозного первого юбилея радиостанции, который прошел на Дне Московского спорта в прошлом году, мы решили не сбавлять темп, ведь радио — это постоянное движение, ритм, динамика. Это мощнейший взаимный обмен энергией, который будет заряжать каждого из гостей “Новое Радио Open Air” ещё долго!»

А ещё «Новое Радио» подарило праздник слушателям из других регионов. Победители эфирных розыгрышей из Санкт-Петербурга, Воронежа и Иваново смогли провести незабываемый уикенд на летнем опен-эйре — 80 счастливчиков получили возможность стать частью этого события. Все заботы о путешествии радиостанция взяла на себя.

Музыка и спорт — идеальный летний коктейль! В течение всего Дня Московского спорта в Олимпийском комплексе москвичей ждало множество активностей на любой вкус: фитнес, футбол, стритбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол, мастер-классы, соревнования и встречи с легендами российского и мирового спорта.