FM-радиостанции выйдут в интернет со своим «плеером»

Стоимость создания сервиса оценивается в 3 млн рублей, сообщает ТАСС.

Об проекте рассказал первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий:

— Начало работы радиоплеера намечено на осень. Затраты на разработку и запуск составят порядка 3 млн рублей и распределятся по количеству форматов, которые будут присутствовать в плеере. Будет учитываться федеральное и локальное вещание станций.



ТЕКСТ

Доступ к плееру будет бесплатным. Ожидается, что он улучшит сервис не только для аудитории радио, но и для рекламодателей. Плеер будет доступен для пользователей в браузере, мобильных приложениях и на ТВ.

— Это будет удобный сервис, с помощью которого слушатели бесплатно получат онлайн-доступ к радиоэфиру любимых станций. Наличие единого плеера сделает более удобным прослушивание станций в автомобилях, через голосовые помощники и другие современные устройства, осуществляющие подключение через интернет, — заявил г-н Полесицкий.