На Europa Plus Live споют Темникова, Netta и Елка

7-часовой марафон стартует в 15:00 с танцевального сета от ведущего программы ResiDANCE на «Европе Плюс» Антона Брунера.

На сцену Europa Plus LIVE выйдут самые популярные зарубежные и российские исполнители: Don Diablo, Netta, Maruv, Shanguy, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon, Звонкий, Мари Краймбрери, Tim3bomb, Ёлка, BURITO, Zivert, Artik&Asti, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Макс Барских и многие другие.

Вместе с артистами создавать отличное настроение будут ведущие утреннего шоу «Бригада У» Джем, Илья и Вики.

Каждый год крупнейший внеэфирный проект «Европы Плюс» собирает сотни тысяч человек под открытым небом. Попасть на шоу все желающие смогут совершенно бесплатно.

Накануне опен-эйра «Европа Плюс» проведёт розыгрыш билетов в эпицентр событий – фан-зону, где победители в компании друзей смогут зажигать под лучшие летние хиты. А для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале лично, будет доступна прямая трансляция на официальном сайте, в группе «Европы Плюс» во «ВКонтакте», в мобильном приложении для iOS и Android, а также на телеканале «Муз-ТВ».