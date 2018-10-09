Ai Mori победила в конкурсе «Музыкастинг» Warner, ВК и «Нового радио»

Именно она получит в подарок профессиональную запись сингла с последующей ротацией на «Новом Радио», съёмку клипа, контракт с Warner Music Russia и выступление на VK Fest 2019.



Ai Mori

За главный приз в концертной студии «Нового Радио» боролись также финалисты:

Назар Рад – рэпер и саунд-продюсер из Кировска, сочетающий в своём творчестве разносторонний хип-хоп с солнечными фанком и соулом;

Yupi Genesis – исполнитель из города Абдулино Оренбургской области, треки которого пропитаны духом юности.

Дуэт ШАЛИХ и ГОРСКАЯ из Краснодара, которые считают своей изюминкой совмещение народного вокала и рэпа.

Дженаро – исполнитель светлых, по его утверждению, треков из Москвы;

Lofi из Иркутска, который смело совмещает мелодичные интонации с речитативом.

Один из претендентов на победу, блогер Кирилл Нечаев из Екатеринбурга, хорошо известный в сети по своим музыкальным экспериментам, был дисквалифицирован накануне финала за нарушение правил участия в проекте.

Принять участие в конкурсе и получить реальный шанс стать звездой мог любой начинающий музыкант. По условиям «Музыкастинга», с 1 июня по 30 сентября все желающие присылали свои записи в формате аудио или видео, после чего из более чем 3000 присланных заявок жюри отобрало 20 лучших. С 1 по 4 октября в эфире «Нового Радио» прошёл полуфинал – ежедневно в ходе часовой программы слушатели и члены жюри в прямом эфире оценивали по 5 претендентов и определяли финалистов. 5 октября сильнейшие конкурсанты выступили в финале.

Мнение зрителей в финале совпало с мнением жюри: лидером голосования в паблике «Музыкастинга» во «ВКонтакте» стала Ai Mori, ей же было отдано большинство голосов ведущих музыкальных экспертов страны.

В жюри «Музыкастинга» вошли Полина Гагарина, Алексей Романоф, генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, директор по работе с клиентами «ВКонтакте» Константин Сидорков, а также Artik (гр. Artik&Asti) и продюсер компании Velvet Music Алёна Михайлова.



Ai Mori и Полина Гагарина

Роман Емельянов: «Мы сделали этот конкурс специально для молодых музыкантов. Для того, чтобы они без блата, без долгих собеседований с продюсерами могли попробовать вытащить счастливый билет. «Музыкастинг» серьёзно удивил и порадовал качеством работ – мы получили огромное количество крутого контента. Мнения членов жюри очень часто не совпадали, но это нормально, поскольку судейство – это всегда вещь субъективная. Любой участник, который даже не попал в полуфинал, должен это понимать. В финале я голосовал не за Ai Mori, но выбор сделан, и совсем скоро вся страна услышит её трек в ротации «Нового Радио».

Алексей Романоф: «Я счастлив, что победила музыка, победил настоящий талант, победила та девушка, которой действительно нужна поддержка. Ai Mori получила всё, на мой взгляд, что нужно для старта молодому бойцу. Мне отрадно, что у неё будет возможность записать песню, снять видеоклип, выпустить сингл – мне кажется, об этом можно только мечтать. Теперь только остаётся пожелать ей удачи!».

Полина Гагарина: «Я очень люблю талантливых людей, это настоящее чудо – открыть новый талантливый проект. «Музыкастинг» дал конкурсантам крутой шанс появиться сразу на топовой радиостанции и окружить себя концентрированным количеством профессионалов. Ai Mori была моей фавориткой с самого начала, и я очень рада, что победила именно она! Желаю ей двигаться вперёд и воплотить все мечты».



Ai Mori

Константин Сидорков: «Интернет, медиа и крупный музыкальный лейбл – это три основных кита, благодаря которым артист безоговорочно может добиться больших результатов. Победительнице «Музыкастинга» обеспечен хороший менеджмент и медиаподдержка – уверен, что это даст ей нужный толчок для достижения успеха в дальнейшем. Ai Mori, безусловно, этого достойна».

Александр Блинов: «Мы дали участникам «Музыкастинга» возможность проявить себя и сделать первые шаги на профессиональной сцене, при этом оказывая максимальную поддержку, не настаивая на каких-либо серьёзных обязательствах. Я ожидал от конкурса ярких артистов, потрясающих песен, и мои ожидания оправдались сполна. Поздравляем Ai Mori с победой и рады начать сотрудничество!».

За ходом конкурса можно было наблюдать онлайн в мобильных приложениях «Нового Радио» для iOS и Android, на специальной странице проекта и в паблике «Музыкастинга» во «ВКонтакте».