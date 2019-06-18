Ольга Зимина (Монада, Ai Mori): Вообще я человек со справкой биполярника!

Победа в конкурсе «Музыкастинг», проводимого «Новым радио», дала Ольге Зиминой контракт с мейджором Warner Music Russia. А заодно и инфоподдержку NEWSmuz.com. Певица обратила на себя внимание искренностью, эпатажем, яркой театральностью и чистым вокалом. А еще любопытными семплами, сбивками, свежим саундом. Победа была абсолютно заслуженной.

За прошедшие полгода под именем Монада певица выпустила бронебойный хит «Дым» и «В моих венах», яркий клип «Кислород», а еще под именем Ai Mori спела «Выпускной» в духе молодого Цоя, кучу каверов (включая Билли Эйлиш), а до того делала фиты с Хованским. Это абсолютно сумасшедшая история, и если Ольга Зимина на кого-то похожа, так это на Эми Уайнхаус (но она плохо кончила). Встречайте - эпатажная и искренняя, и это органично сочетается, - Монада, АйМори и Ольга Зимина в одном лице. Поговорим?



Ольга Зимина

- Вы стали известны после победы на конкурсе "Нового радио" - "Музыкастинг". Сейчас, по прошествии почти полугода, как вспоминается та победа? Вы выглядели необыкновенно счастливой.

- Было очень необычно, сложно назвать это состояние абсолютным счастьем. Я испытала некий дискомфорт в тот момент, ибо с большим скептицизмом отношусь к себе в роли победителя, нигде не выигрывала. Можно назвать этот момент «ну что жизнь, ты меня удивила!».

- Что случилось, почему на том конкурсе вы выступали как АйМори, а теперь стали Монадой? Подписали случайно не тот контракт, как это бывает?

- Два проекта - это два моих состояния. Пока два. Если вкратце... Ai Mori - это больше история про девочку-блогера, про девочку, которая очень хочет доставить удовольствие людям своей музыкой. Эмоционально. И лозунг ее «Be happy don’t worry» - относись к жизни с улыбкой. И правда, которую она в себе несет, лайтовая, на улыбке, на сатире, правда, которую легче понять и легче принять.

Монада - это более серьёзный проект, в котором принимает участие целый музыкальный коллектив. Здесь песни более серьёзные, здесь думать надо. Тут срыв, тут на грани, тут жёсткая и гнетущая реальность, но, как вы заметили, полнейшее безразличие и холод в голосе. Тексты запутанные и сложные, иногда люди пишут, что слова - просто ересь сумасшедшего. И не поспоришь.

Мне необходимо было это разделение. Есть песни, которые я не могу выпустить в общем потоке для аудитории Ai Mori, и так же - с Монада.

- Запоздало поздравляю с выходом вашей первой песни на Warner music, и вижу, что «Дым» уже на 6 месте в чарте Like FM, рядом с Билли Айлиш и Марув. Расскажите об истории написания «Дыма», как и кому пришла идея дыма внутри себя от искр взаимоотношений?

- Честно, я не в восторге от этой песни. Я не слушаю подобную музыку и вряд ли когда-либо буду, очень плоско и очень на поверхности. Текст едва мне не противен, музыка безобразная, гармония никакущая. Клубная иерархия делает своё дело, я от всего этого далека, но мне интересно было попробовать, смогу ли вжиться в роль и рассказать о страсти на одну ночь под прямую бочку? В итоге смогла. Не так, конечно, как смогла Билли с Bad Guy, но для России пойдёт. Песню писала совместно с командой Warner Music, над аранжировкой трудился замечательный человек, саунд продюсер Нового Радио Андрей Харченко.

- Вроде бы кажется, что АйМори и Монада совсем разные. Монада - крепкий коммерческий поп, нарочито равнодушный вокал. Песни АйМори были эмоциональнее, более открытые, даже театрализованные. Но и вдруг «Кислород» тоже эмоциональный, и он под именем Монада! У вас нет ощущения раздвоения личности?

- Вообще я человек со справкой биполярника, живём как-то, трудимся со всеми моими Олями внутри моей головы. Все чем-то да страдают, я не исключение.

Люблю музыку, а музыка на самом-то деле оружие страшное, и история у музыки тоже достаточно жуткая. Это же кольцо всевластия, в неверных руках снесет все и всех, да и руки тоже оторвёт.

- Интересно узнать, как вы относитесь к Билли Айлиш? Это феномен или однодневка?

- Очень не любят сравнение поклонники обеих сторон, но подобная история (я про образ и его посыл) уже была, например, Аврил Лавин, от которой лично я была в восторге, являясь фанатом до сих пор. Не таким ярым, как в подростковом возрасте, но все же. Билли и ее брат, команда, которая трудится над проектом, - огромные молодцы, они на своём месте. Люди нуждались в проникновенном сумасшествии, в людях это сидит, подросткам нужно понимание, подросткам нужна мантра, нужен символ юности. Музыка интересная, и это безусловно новый глоток свежего воздуха, сотканный из ниточек того, что уже когда-то было.



Ольга Зимина и Полина Гагарина

- Удалось посмотреть Евровидение 2019? Кто был вашим фаворитом там? Лазарев был прекрасен или слишком бездушен? Марув имела бы шансы победить?

- Не смотрела. Не интересуюсь.

- Клип «Кислород» действительно снимался в вашей квартире? Как это было?

- Да, в моей квартире. Как было? Да ужасно. Переснимали все два раза. Я перемудрила над сценарием, а реализовать не хватило денег. Идей в голове море, локаций нет, средств на реализацию пока тоже. Вышел эдакий простенький клип, хотя там и есть посыл, но уже не важно. Я всегда собой недовольна. Но впереди очередные съемки, попытаюсь исправиться.

- Можно небольшой блиц-опрос о личных предпочтениях? Кошки или собаки?

- Кошки.

- Компания или одиночество?

- Одиночество.

- Мадонна или Билли Эйлиш?

- Мадонна.

- Транс или хаус?

- Скорее хаус.

- Вино или виски?

- Вино.

- Простить измену или разойтись?

- Простить.

- Клавиши или гитара?

- Гитара.

- Петь или читать?

- Петь.

- Сколько детей: ноль, один, два, три?

- Ноль.

- В завершение - узнал, что вы выступите на VK фесте в Петербурге в июле. Это весьма уважаемый фестиваль. Что будете петь?

- Вот пока не уверена, чтоб выступлю. Музыканты голову морочат. А одной не хочется.

- Ну, и традиционный вопрос о планах. Есть ли уже записанные песни, когда ждать их премьеру?

- В конце июня альбом. Да и все лето. А осенью новый проект!

Гуру КЕН