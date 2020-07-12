Майк Шинода выпустил трек с российской певицей Ai Mori

В разгар пандемии коронавируса Майк Шинода решил записать альбом во время онлайн-трансляций на Твиче необычным образом, - фанаты предлагали идеи треков, и Майк их воплощал. Для одной из песен Майк решил найти вокалистов, и предложил всем желающим спеть с ним трек Open Door.

На это предложение откликнулось более сотни вокалистов из разных стран мира, в том числе российская певица Ai Mori. Спустя несколько дней Майк сделал репост ее работы, и сообщил, что она является одной из семи победителей в фите.

И вот вышел альбом «Dropped Frames, Vol. 1» и клип Open Door, сделанный из видео финалистов его конкурса.

«Для меня Linkin Park и Шинода являются кумирами детства, это действительно потрясающе, - прикоснуться к частичке музыки, которую ты любил и слушал с детства», - рассказала NEWSmuz.com сама Ai Mori.



Ai Mori

«Собрание песен в альбоме — это выжимка самых эффектных треков, которые я создал при помощи канала на Твиче. Когда я начинаю что‑то сочинять, у меня обычно нет представления, куда всё это зайдёт. То, что получилось на выходе, — это результат советов зрителей, мои собственные импровизации и какая‑то необъяснимая магия, парящая над всем этим», — поделился впечатлениями Шинода.