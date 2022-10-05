На «Русском радио» объяснили отсутствие песен Пугачевой

Песен Аллы Пугачевой нет в эфире «Русского радио» из-за отсутствия новых композиций, которые бы соответствовали запросам аудитории.

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире "Русского радио" нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. Что касается исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций – это их личное дело и эфирная политика», – сообщили в РМГ.



Алла Пугачева

Отмечается, что «Русское радио» и другие станции «Русской Медиагруппы»ориентируются в первую очередь на то, что нравится слушателям.





«Наша задача – удовлетворять запрос аудитории, дарить хорошее настроение, ставить в эфир песни, соответствующие формату станции. Именно эти критерии влияют на попадание или отсутствие песен в эфире», – пояснили в компании.

С таком же позицией выступили и в «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио»".

«При формировании плей-листа музыкальные редакторы радиостанций "Европейской медиагруппы" ориентируются на топ-чарты, специальные исследования с фокус-группами и, конечно, хит-парады, в рамках которых слушатели сами голосуют за те песни, которые хотят услышать в эфире. Текущий формат каждой радиостанции, таким образом, формируется на основе предпочтений аудитории», – сказал РИА Новости руководитель пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антон Коробков-Землянский.

При этом в эфире «Ретро FM» звучат песни Аллы Борисовны, выпущенные более чем 20 лет назад.