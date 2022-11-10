Лепс и другие артисты выступили в Луганске и привезли гумпомощь

Артисты дали концерт, приуроченный ко Дню МВД, для военных, сотрудников полиции и других спецподразделений.



Григорий Лепс и Елена Север в Луганске

«Помимо выступления в театре, Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир посетили перинатальный центр Луганска. Последние восемь лет, по понятным причинам, медицина города была в плачевном состоянии. Артисты на собственные средства приобрели и привезли стерилизаторы для бутылочек, молокоотсосы, детское питание, наборы одежды для выписки, теплые конверты, много расходных средств гигиены: подгузники, пеленки, влажные салфетки», – говорится в сообщении "Русской медиагруппы".

Кроме того, артисты привезли в Республиканскую клиническую больницу бронежилеты, которые необходимы медикам для посещения зон боевых действий для помощи раненым и пострадавшим.

«Спасая жизни другим людям, они, порою, теряют свои», – сказал ЮрКисс, вручая бронежилеты.

Также отдельные подарки получили военные ЛНР – зимние сапоги.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность помочь жителям прифронтовых территорий, военным. У каждого артиста сегодня есть возможность сделать свой – пусть маленький, но очень важный – вклад в победу. Мы очень благодарны зрителям за теплый прием. И, конечно, "Русское радио" благодарит Григория Лепса за его смелость и неравнодушие», – сказала Север.

Гуманитарная акция была организована Лепсом и ЮрКиссом. Народный артист России вместе с другими певцами не первый раз за 2022 год посещает освобожденные территории. Ранее он уже был в Луганске и Херсоне.