Григорий Лепс выставил на продажу два особняка

Речь идет о резиденции в тайском стиле, которую Лепс построил в середине 2010-х: почти 2 тыс. кв. м жилого пространства, плюс отдельное здание под продюсерский центр. Все это расположено на участке около 20 соток в 8 километрах от Москвы — в деревне Поздняково. Продажа, говорят, может быть связана с подготовкой к масштабной свадьбе: сам артист летом заявлял, что для запланированного размаха не хватает денег.



Григорий Лепс

Главный дом площадью 1885 кв. м продается под ключ: дорогая мебель, антиквариат, премиальная техника, системы «умный дом» и мультимедиа — все включено в стоимость. В комплекте семь весьма просторных, судя по фотографиям, спален, гостиная, библиотека, кухня со столовой, зимний сад и терраса. Отдельный повод для гордости — спа-зона с большим бассейном и сауной.

Во втором строении площадью 2,7 тыс. «квадратов» — студии звукозаписи, кабинеты, спортзал, бильярдная, жилые комнаты и помещения для персонала. По данным StarHit, именно здесь Лепс записывал альбомы последних лет. Среди бонусов — приватный лесной участок с ландшафтным дизайном, искусственный пруд, живописное окружение и «благоприятная экология», как указано в объявлении.

Объект уже выставлен на продажу, уточняет издание. Лепс планирует выручить за него 550 млн рублей. На свадьбу, по его словам, не хватало 300 млн.