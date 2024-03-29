После Шамана песню Максима Фадеева «Мама» спел Лепс

Музыку к песне сочинил Максим Фадеев, а слова — Наталья Касимцева. Цифровой релиз сингла осуществил United Music Group.

«Все песни, посвященные матерям - написаны сердцем и кровью. Когда я думал над тем, кому отдать эту песню на стихи Наташи Касимцевой - у меня не было сомнений , что это должен быть Гриша. Потому что он не пел ничего более сложного - для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему - потому что когда он ее пел - он ее пел своей матери, которая, слава Богу, жива-здорова и дай Бог ей долгих лет жизни. Поэтому эта песня и для него, и для меня особенная. Надеюсь, песня вам понравится. Мы сделали все по-честному».



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При этом ранее эту песню спел Shaman. И тогда Максим Фадеев говорил совсем другое:

«Эту песню я подарил Ярославу на его День Рождения. Я написал ее на стихи Наташи Касимцевой. Я не знал, как она будет звучать и когда выйдет. Меня очень тронуло, как он спел. Спасибо. Дорогие женщины, живите долго! Пусть у каждой из вас будет мечта, которая обязательно сбудется. Одна, но точно сбудется».

Незадолго до этого Максим Фадеев выпустил песню «Папа», она вышла в исполнении дуэта Соня и Маруся.

Ранее Максим Фадеев и Григорий Лепс совместно записали песню «Брат».