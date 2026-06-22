«Город 312» перепел «Как молоды мы были»

Песня, созданная в 1975 году Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, сегодня воспринимается как пронзительный реквием по поколению, чья молодость была оборвана войной.

«Щемящий гимн ушедшей юности, написанный Пахмутовой и Добронравовым в 1975 году, сегодня звучит как реквием поколению, чью молодость оборвала война», — говорится в сообщении.



Город 312

«Город 312» подчёркивает, что эта юность продолжает жить в памяти, в обелисках и в нас самих, как их несбывшаяся надежда. Группа не отступает от авторской задумки, но демонстрирует, как классика может звучать актуально и сегодня.