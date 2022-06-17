«Город 312» показал клип «Здесь и сейчас»

«В начале церемонии я сказала благодарственное слово от себя и коллектива в целом, - говорит вокалистка группы. - Вспомнила наших друзей-соплеменников группу «Элес», которым не так давно была заложена такая же звезда. Пообещала работать, как и раньше, на максимуме. Когда же после открытия звёзд меня попросили сказать заключительное слово, я только и смогла произнести (с комком в горле) следующее: «Мне очень жаль, что сейчас нет со мной рядом моих родителей...»



Город 312



А сейчас очень