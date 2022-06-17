«Город 312» показал клип «Здесь и сейчас»

Это уже 18-й клип за двадцатилетнюю историю группы «Город 312». Режиссер Юлия Измайлова (Фил) сняла красивую и романтичную историю на вечный сюжет о том, что после нас «остается только любовь».
«Мне кажется, в клипе удалось выразить всю глубину этой песни, - говорит солистка группы "Город 312 Ая. - Особенная природа, ожившие статуи, морской закат и величие прибрежных скал делают видео невероятно красивым».
Солист группы Дим: «Это наша первая работа с режиссёром Юлией Измайловой (Фил), которая, на наш взгляд, получилась очень продуктивной. Мы немного простыли на съемках, так как долгое время пришлось находиться в воде, но это издержки нашей профессии, к этому надо быть готовым».
Выпуск клипа приурочен к выходу нового одноименного альбома «Здесь и сейчас» и 20-летию группы, которое отметят 23 июня в клубе "Урбан".
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