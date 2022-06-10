«Город 312» выпустил студийный альбом «Здесь и сейчас»

Работа над пятым номерным альбомом группы «Город 312» велась много лет. Изначально альбом назывался «Белая ворона», но когда все треки уже были собраны, Игорь Матвиенко передал группе для исполнения еще одну песню - «Здесь и сейчас» (это первая песня Матвиенко для коллектива): она в итоге и дала название всему альбому.

Как и дебютная пластинка, которая называлась «213 дорог» (2005), «Здесь и сейчас» практически полностью записана самими музыкантами на собственной студии, со своим звукорежиссером, без привлечения саунд-продюсера. Некоторые из треков («Одинокая», «Мне легко без тебя» и др.) были созданы много лет назад, но только сейчас будут представлены широкой публике.

«Я горда тем, что «Город 312» себе не изменяет. Это песни, которые будут и дальше идти с вами - делать жизнь ярче, лучше, легче. И в этом альбоме группа не отошла от своего привычного и честно заработанного образа. Мы очень серьезно относимся к тому, что выносим на публику. Коллектив довольно долго не выпускал новых релизов, во многом тому виной и наш плотный гастрольный график, и мое участие в нескольких крупных телевизионных проектах, и пандемия, которая спутала планы. Название и смысл этого альбома очень созвучны сегодняшнему времени: жить нужно «здесь и сейчас», в сегодняшних реалиях, и при этом оставаться человеком», - говорит солистка группы Светлана Назаренко, также известная как Ая.





Специально к премьере альбома команда режиссёра Андрея Зубова в рамках проекта ArtMasters сняла видеоисторию на песню «Конверт».

«Эта композиция не оставляет равнодушным никого, мы были просто обязаны снять на неё видео. Когда команда режиссёра Андрея Зубова предложила нам сценарий - он был принят единогласно. Я не припомню такой идиллии на съёмочной площадке за все годы нашего творческого пути. Когда потеряно всё, и нет сил надеяться на собственные силы, может спасти только чудо. Именно о таком чуде написана песня «Конверт»», - говорит музыкант группы и автор песни Дмитрий Притула.