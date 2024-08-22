Shaman, Газманов, Маршал и Скляр перепели «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ»

В альбом вошли 12 песен из репертуара артиста в исполнении современных певцов. В записи приняли...

В альбом вошли 12 песен из репертуара артиста в исполнении современных певцов. В записи приняли...

Все средства от выпущенного сегодня трибьюта Муслиму Магомаеву «Голос мой услышь» в исполнении...

Все средства от выпущенного сегодня трибьюта Муслиму Магомаеву «Голос мой услышь» в исполнении...

За «поддержку пропаганды войны и агрессии против Украины» и в соответствии с пунктом 2 статьи 61...