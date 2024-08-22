Shaman, Газманов, Маршал и Скляр перепели «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ»

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
«Привет, Россия! Поздравляю всех нас с Днём Государственного флага! Ура! Специально к празднику вместе с другими популярными артистами мы приготовили для вас подарок. Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Ф.Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа "Корни" и "Город 312", а также Кирилл Андреев из "Иванушек" и я спели любимую всеми песню группы "Любэ" — "За тебя, Родина-мать"», - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Певец уточнил, что клип был создан совместно с продюсерским центром "Интеграция" и продюсерским центром Игоря Матвиенко. "Уже с утра сегодня его можно будет увидеть в эфире "МУЗ-ТВ", - добавил он.
«Песня, написанная Игорем Матвиенко для группы «Любэ» к сочинской Олимпиаде, как нельзя лучше отражает настроения и чувства граждан большой и великой страны, бьющейся сегодня с мировым злом», - уверен певец.
«Мне самому было интересно, любопытно как все остальные ребята, мои коллеги спели все это, как все это вместе прозвучит», - говорит Николай Расторгуев.
«Сделать нечто духоподъемное и, главное, искреннее, чтобы это не просто так, к месту, - это очень важно!», - считает Олег Газманов.
«Эта песня мне нравится, я ее люблю, люблю, когда ее исполняет Коля. Она мне близка, я понимаю все, о чем в ней поется», - признается Александр Ф. Скляр.
Клип создан совместно продюсерским центром «Интеграция» и продюсерским центром Игоря Матвиенко. Производство - MAG Film.
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