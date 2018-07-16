«Любэ» снимает клип на Крымском мосту

Солист «Любэ» Николай Расторгуев и музыканты – клавишник и баянист Виталий Локтев, барабанщик Александр Ерохин и бэк-вокалист Алексей Кантур принимают участие в съемках. Они проходят на берегах и в акватории Керченского пролива и завершатся 18 июля.

Один из эпизодов снимается непосредственно на действующей автодорожной части Крымского моста, которая была открыта для движения 16 мая. Съемочная группа работает на ключевом и наиболее красивом участке автодороги – фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки.



Съемки клипа

В связи с проведением съемок клипа группы «Любэ» днём в среду, 18 июля, движение по Крымскому мосту в определённые интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более 3 минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым.

«В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», - рассказал Николай Расторгуев.