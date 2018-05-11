Расторгуев записал песню к военному детективу

Автором слов песни стала известная певица Татьяна Рогозина.

В ролях: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Андрей Смоляков, Алена Чехова, Артур Ваха, Анна Чурина, Сергей Горобченко, Анна Пескова, Юрий Кузнецов, Ксения Петрухина, Александр Робак, Елена Захарова, Анатолий Гущин, Дагун Омаев, Андрей Чадов и Ксения Алферова.

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.