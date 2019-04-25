«Любэ» и «Фабрика» спели про Крымский мост

По сюжету герои клипа пересекают на автомобиле Керченский пролив. Этот эпизод сопровождается панорамными съемками самого большого моста в России и Европе. Эти кадры сняты на наиболее красивом участке автодороги — фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки.

"Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце — красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых <…> Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту", — говорит Николай Расторгуев.



Николай Расторгуев

Авторы песни — композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов.

Композицию записали с участием группы "Фабрика", ее солистки исполнили бэк-вокальные партии. А в клипе Александра Савельева, Ирина Тонева и Александра Попова изображают сексапильных мойщиц автомобилей на АЗС, затем присоединяясь к палаточному отдыху на берегу моря с шашлыками.