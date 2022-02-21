Николай Расторгуев: У меня еще куча времени для безумств, непотребств и бесчинств!

Первые юбилейные концерты «Любэ» состоятся уже на этой неделе - 22 и 23 февраля в Москве в Crocus City Hall, а 26 февраля в Санкт-Петербурге БКЗ «Октябрьский». Пройдут они при участии Московского Молодёжного Симфонического оркестра имени М. М. Ипполитова-Иванова.

«Первое отделение будет с оркестром, и все это действительно будет звучать по-другому. Я сам с трудом себе представляю, как это будет. Это наш второй опыт, первый был уже много лет назад. Но у нас есть и оркестровые истории, студийные. Однако мы же не возим с собой скрипки и целый оркестр, приходится все это дублировать на клавишах, а это не совсем то. Поэтому с живым оркестром, да еще и в «Крокусе», все должно звучать масштабно».

День рождения Николай Расторгуев отмечает 21 февраля. Но в преддверии своего юбилея бессменный лидер группы вместе со своим коллективом устроил своеобразную репетицию - выступил с живым концертом на «Авторадио». В студии шоу «Мурзилки Live» музыканты спели «Старые друзья», «За тебя», «Поет гитара», «Позови меня тихо по имени», «Дуся-агрегат», «Если…» и представили альбом «Своё», который был приурочен к еще одному важному событию Любэ – 33-летию самой группы. День рождения ансамбля артисты отмечают 14 января, именно в этот день в 1989 года музыканты записали первые две свои песни на студии - «Люберцы» и «Махно».

«Есть очень много песен, которых в свое время просто затмили традиционные хиты «Любэ», и они не докручены. Но песни сами по себе очень хорошие. Это лирика «Любэ». И я решил создать такой трек-лист, в котором нем нет ни одного традиционного хита «Любэ». С возрастом мы становимся сентиментальнее, и мне захотелось, чтобы был именно такой трек-лист. И чтобы на вокально-инструментальный ансамбль «Любэ» посмотрели под другим углом. Мы – это не только «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Комбат». А лирики у нас много, и даже двойной винил не вместил в себя все то, что я хотел».



Николай Расторгуев

Пока новый альбом доступен только в электронном виде, но музыканты заверили, что успеют представить его на виниле уже на ближайших концертах, а CD-версии будут несколько позднее.

В эфире «Авторадио» артист много шутил. Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар вспомнили вместе с Расторгуевым не мало занимательных моментов и напомнили артисту как он еще накануне своего 60-летия всем сказал, что «именно после 60-летия начинается настоящая жизнь, а все остальное подготовка». Оказывается, тогда пять лет назад артист был не прав и с высоты прожитых лет добавил:

«Я врал, настоящая жизнь только начинается. Как говорит моя мама, старость наступает только после 80-ти, так что у меня еще куча времени для безумств, всяких непотребств и бесчинств».



Николай Расторгуев