Гагарина, Мацуев, Гергиев, Дайнеко стали невъездными в Латвию

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За «поддержку пропаганды войны и агрессии против Украины» и в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Закона об иммиграции сразу 25 граждан Российской Федерации включены в список нежелательных для Латвии лиц.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок коснулся таких деятелей культуры, как:

  • Мария Ситель
  • Дмитрий Губерниев
  • Владимир Машков
  • Артем Жога
  • Тина Канделаки
  • Виктор Поляков
  • Полина Гагарина
  • Николай Расторгуев
  • Виталий Локтев
  • Александр Ерохин
  • Сергей Перегуда
  • Василий Герелло
  • Наталия Подольская
  • Анастасия Макеева
  • Виктория Дайнеко
  • Денис Мацуев
  • Никита Михалков
  • Валерий Гергиев
  • Дмитрий Стрельцов
  • Алексей Тарасов
  • Павел Сучков
  • Алексей Кантурс
  • Сергей Полунин
  • Виктория Цыганова
  • Станислав Михайлов

Полина Гагарина
Полина Гагарина

В конце февраля российский певец Николай Басков был внесен в список нежелательных лиц в Латвии за пропаганду войны и поддержку агрессии против Украины.

Ранее глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал МИД принять решение о запрете на въезд в государство ряду артистов. Причиной стала их поддержка России на фоне ситуации в Украине. В первую очередь это коснулось артистов, которые выступали на концерте в Москве в честь годовщины присоединения Крыма к РФ. Мероприятие прошло 18 марта.

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