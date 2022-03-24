Гагарина, Мацуев, Гергиев, Дайнеко стали невъездными в Латвию

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок коснулся таких деятелей культуры, как:

Мария Ситель

Дмитрий Губерниев

Владимир Машков

Артем Жога

Тина Канделаки

Виктор Поляков

Полина Гагарина

Николай Расторгуев

Виталий Локтев

Александр Ерохин

Сергей Перегуда

Василий Герелло

Наталия Подольская

Анастасия Макеева

Виктория Дайнеко

Денис Мацуев

Никита Михалков

Валерий Гергиев

Дмитрий Стрельцов

Алексей Тарасов

Павел Сучков

Алексей Кантурс

Сергей Полунин

Виктория Цыганова

Станислав Михайлов



Полина Гагарина





В конце февраля российский певец Николай Басков был внесен в список нежелательных лиц в Латвии за пропаганду войны и поддержку агрессии против Украины.

Ранее глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал МИД принять решение о запрете на въезд в государство ряду артистов. Причиной стала их поддержка России на фоне ситуации в Украине. В первую очередь это коснулось артистов, которые выступали на концерте в Москве в честь годовщины присоединения Крыма к РФ. Мероприятие прошло 18 марта.