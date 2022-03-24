Гагарина, Мацуев, Гергиев, Дайнеко стали невъездными в Латвию

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок коснулся таких деятелей культуры, как:
- Мария Ситель
- Дмитрий Губерниев
- Владимир Машков
- Артем Жога
- Тина Канделаки
- Виктор Поляков
- Полина Гагарина
- Николай Расторгуев
- Виталий Локтев
- Александр Ерохин
- Сергей Перегуда
- Василий Герелло
- Наталия Подольская
- Анастасия Макеева
- Виктория Дайнеко
- Денис Мацуев
- Никита Михалков
- Валерий Гергиев
- Дмитрий Стрельцов
- Алексей Тарасов
- Павел Сучков
- Алексей Кантурс
- Сергей Полунин
- Виктория Цыганова
- Станислав Михайлов
В конце февраля российский певец Николай Басков был внесен в список нежелательных лиц в Латвии за пропаганду войны и поддержку агрессии против Украины.
Ранее глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал МИД принять решение о запрете на въезд в государство ряду артистов. Причиной стала их поддержка России на фоне ситуации в Украине. В первую очередь это коснулось артистов, которые выступали на концерте в Москве в честь годовщины присоединения Крыма к РФ. Мероприятие прошло 18 марта.
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