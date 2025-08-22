Полина Гагарина показала «Море» без моря

«Больше меня не зови - я не люблю это море, и мне не надо воды, этой воды, тёмной воды. У нас от этой любви с тобой и радость и горе, и виноват в этом ты - из-за воды, тёмной воды», - поет Полина Гагарина.
«Сегодня мы запускаем нашу совместную с Игорем Яковлевичем работу, - написала Полина в соцсетях. - Спасибо Вам за то, что доверили исполнить такую песню! Это история о том, что прошлое нужно отпускать, чтобы найти в себе силы двигаться дальше. Каждый новый шаг открывает новые горизонты, и именно в этом — настоящая свобода!»
В клипе «Море» режиссера Маши Жемчужиной моря вообще нет. Зато есть кадры, как Полина Гагарина летит в самолете, танцуя там, затем открывает дверь и прыгает с парашютом, находясь несколько секунд в свободном падении. В финале она благополучно приземляется, но моря нет и там. Игорь Крутой в клипе не появился.