Лучшими певцами россияне назвали Shaman и Полина Гагарина

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Лучшим отечественным певцом этого года опрошенные россияне назвали Shaman (Ярослава Дронова). Лучшей певицей остаётся Полина Гагарина.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей этого года, проведенного в партнерстве с премией «Народная марка».

Мужчины

Shaman
Shaman

По мнению россиян, лучшим певцом текущего года признан Shaman (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%. Следом расположились Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%, Лев Лещенко — 5%. Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Диму Билана и Александра Маршала (по 3%).

Певцом года SHAMAN (Ярослава Дронова) чаще называли женщины (35% vs. 29% среди мужчин) и граждане старших возрастных групп от 45 лет (41–42%), дальневосточники (51%) и уральцы (43%).

Женщины

Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%). За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%). Далее голоса россиян расположились практически поровну: Anna Asti (Анна Дзюба) (6%), Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%. В качестве лучшей певицы эстрады 2023 года отмечали также Аллу Пугачеву (4%), Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу (по 3%).

Полину Гагарину чаще называли женщины (21% vs. 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18–24 лет — 26%, 25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 24%) и жители Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 22%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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