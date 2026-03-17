Исследование: в дни выхода хитов смертельных ДТП больше на 15%

Идея исследования пришла соавтору работы Вишалу Пателю, хирургу-ординатору в больнице Бригхэм и Уоменс, клиническому научному сотруднику Гарвардской медицинской школы после того, как он сам чуть не попал в ДТП, когда отвлекся на сообщение жены с просьбой послушать новый трек.

«Меня осенило: даже доля секунды, во время которой мы отвлекаемся от дороги, может привести к серьезной аварии. Потом я подумал: если миллионы людей делают это одновременно — в день выхода нового альбома, то совокупный риск на дороге должен быть огромным», — рассказывает он.

Поскольку проводить эксперимент на живых людях на реальных дорогах было бы опасно и неэтично, ученые опирались на статистику. Они сопоставили данные о смертях в ДТП в США с датами релизов 10 альбомов с рекордным числом прослушиваний за 2017–2022 годы, в том числе Тейлор Свифт, Drake, Bad Bunny.



Исследователи проанализировали статистику прослушиваний в дни выхода 10 самых популярных альбомов в период с 2017 по 2022 год, а также, для сравнения, за 10 дней до и после дат релиза. Используя данные Spotify, они обнаружили, что в среднем в дни выхода основных альбомов было 123,3 миллиона прослушиваний, по сравнению с всего 86,1 миллионами прослушиваний в дни до и после — увеличение на 43 процента в дни релиза.

Что касается смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях, то в среднем в дни релизов погибало 139,1 человека, что на 18,2 человека больше, чем в среднем 120,9 смертельных случаев за 10 дней до и после релизов. В сумме число смертей увеличилось на 15,1 процента, составив 182 дополнительных случая за 10 дней, когда были выпущены эти крупные альбомы.

«Это может быть манипуляция устройством, это может быть просто отвлечение внимания из-за волнения, — сказал старший автор новой статьи Анупам Бапу Джена, профессор политики здравоохранения имени Джозефа П. Ньюхауса в Гарвардской медицинской школе. - Также возможно, что вы слушаете музыку громче, чем обычно, и не замечаете окружающего, что могли бы заметить. Любая из этих причин возможна».

Патель и Джена также изучили характеристики аварий, стремясь понять потенциальную роль факторов, отличных от отвлечения внимания. Водители, как правило, были трезвы, что опровергало предположение о том, что они посещали вечеринки с алкоголем в честь выхода альбомов. Увеличение числа смертельных аварий также было больше в автомобилях с одним пассажиром, в которых отсутствовал человек, который мог бы помочь справиться с музыкой. Водители также, как правило, были моложе, что соответствует профилю молодых людей как более увлеченных меломанов.

Опасными за рулем обычно считают переписки в чатах и звонки, однако медиа могут отвлекать водителей сильнее, чем принято думать. Впрочем, возможны и другие объяснения: например, в дни релизов люди чаще ездят на вечеринки.

«Люди убеждают себя, что могут заниматься несколькими делами одновременно за рулем — планировать звонки, есть, наносить макияж, — сказал Патель. - Смартфоны значительно расширили возможности вождения, и по мере того, как автомобили становятся все более взаимосвязанными, соблазн разделить внимание будет только расти».