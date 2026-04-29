BandLink запустил ИИ-помощника для аналитики и творческих экспериментов

«Идеи звучания» от BandLink AI работают на основе алгоритмов Яндекс Музыки. Они анализируют, что еще нравится активным слушателям трека артиста, и предлагают музыкальные направления с наибольшим потенциалом роста аудитории — за счет их реального интереса, а не трендов. ИИ-помощник дает рекомендации по жанрам, настроению трека и его темпу (ВРМ), которые можно забрать с собой в студию.

«Идеи звучания» будут полезны музыкантам, которые только формируют свой стиль, а также тем, кто хочет выйти за рамки привычного. Например, переосмыслить свой хит в неожиданной версии звучания или предложить коллаборацию представителю рекомендованного алгоритмами жанра.

«“Идеи звучания” уже прошли проверку артистами. Джиган, Niletto и Artik & Asti вдохновились рекомендациями BandLink AI и перезаписали свой хит "Худи" в шести новых аранжировках. Это вызвало бурную реакцию: шансон- и рок-версии трека завирусились в Reels и вывели звук на первое место в трендах. Спустя неделю после релиза многомиллионная аудитория Джигана и Artik & Asti увеличилась на 260 тыс. слушателей, а Niletto — на 300 тыс. При этом на фоне выпуска релиза прослушивания оригинала "Худи" выросли на 38%. Так этот эксперимент показал, что работа с разными версиями трека может в том числе усилить интерес аудитории и привлечь новых слушателей», — рассказала Яна Скотникова, руководитель продуктов для артистов в Яндекс Музыке и BandLink.

Отслеживать успехи новых релизов и получать конкретные советы для дальнейшего роста артисты теперь могут самостоятельно с помощью аналитического инструмента BandLink AI — «Инсайты». Он ежедневно изучает информацию о новых релизах по ключевым метрикам — от конверсии пресейвов в стримы до глубины прослушивания, — чтобы выявить основные факторы успеха. Инструмент показывает, как релиз встретили слушатели и как он привлекает новую аудиторию. Эти данные сопоставляются с предыдущими работами артиста, а также с результатами близких по жанру и аудитории исполнителей.

«Инсайты» подсвечивают метрики, которых нет в стандартной аналитике — например, долю прослушиваний из Моей волны. При этом инструмент не оставляет артиста наедине с большим массивом данных: ИИ-помощник сам выделяет, что из собранной аналитики важно для релиза, и подсказывает, как можно усилить промо-стратегию.

«Инсайты» работают на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. На запуске технология будет агрегировать данные из Яндекс Музыки, а позже добавится КИОН Музыка.

ИИ-помощник BandLink AI можно найти в личном кабинете BandLink. Раздел «Идеи звучания» уже доступен всем верифицированным артистам, у которых есть от 5 тыс. прослушиваний на треках в Яндекс Музыке — это необходимо алгоритмам для анализа предпочтений слушателей. Раздел «Инсайты» работает у пользователей, ранее оставивших заявку на зимнем СаундЧеке. Позже он станет доступен всем верифицированным в BandLink артистам.