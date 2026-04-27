Валерия Астапова спела про свои «Хочу»

«Хочу» - история о моменте, когда чаша терпения переполнена. Героиня отказывается быть идеальной «Золушкой» с сияющим нимбом, которую каждый стремится «исправить». Это ситуация, с которой сталкивается каждая девушка, именно поэтому песня звучит как манифест.

Трек выдержан в стиле поп-рок с элементами глэм-рока. Живые гитары, плотный ритм и выразительный вокал создают мощное и драйвовое звучание, которое усиливает главный посыл песни.

«Мы слишком часто слышим слово «надо»: надо быть сильной, надо быть правильной, надо соответствовать. В этой песне я призываю всех девочек хотя бы на три минуты забыть о правилах. Позвольте себе быть неидеальными, и просто побыть собой. Пришло время танцевать и жить так, как хочется именно вам», - поделилась Lera.

LERA - певица и композитор, финалистка популярных телепроектов: «Голос 2» на Первом канале, «Точь-в-точь» на Первом канале, «Аватар» на НТВ. Её песни регулярно попадают в ротации и чарты, а кавер «Если ты когда-нибудь…» за первый месяц набрал более 10 миллионов стримов. Актриса, исполняющая главные роли в таких проектах: «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Девушки с Макаровым», «Химкинские ведьмы», а также ведущая шоу «Суперниндзя» на СТС.