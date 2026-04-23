Duran Duran вернулись с солнечным диско Free to Love

Если это напоминает песню Chic «Good Times», то на то есть причина. «Free to Love» — это совместная работа с Найлом Роджерсом , последняя в творческом сотрудничестве, начавшемся еще в 1984 году с песни «The Reflex», первой из двух песен Duran Duran, возглавивших чарт Billboard Hot 100 («A View to a Kill» также возглавила сингловый чарт в 1985 году).

В этой песне фронтмен Саймон Ле Бон поет: «Будь свободен побеждать или проигрывать / делай, что хочешь / будь свободен довести дело до конца / там, снаружи, я свободен любить».

К песне «Free to Love» прилагается официальный музыкальный видеоклип. Видео с живым выступлением снято в стиле ретро-выпуска Top of the Pops, культового британского еженедельного музыкального шоу, в котором Duran Duran были постоянными участниками в 1980-х годах. Все это показано с явной долей иронии, хотя вид басиста-основателя Джона Тейлора с торчащими светлыми волосами наверняка бы поразил воображение Duran Duran в те времена.

С песней «Free to Love» группа Duran Duran, похоже, отошла от своей «хэллоуинской» эры, которая началась с их 16-го и последнего альбома Danse Macabre, сборника, который в 2023 году дебютировал и достиг 4-го места в официальном британском чарте.



Duran Duran и Nile Rodgers

Британская группа, включенная в Зал славы рок-н-ролла, планирует серию концертов в 2026 году, включая серию выступлений в следующем месяце на фестивале Bleaulive в отеле Fontainebleau Las Vegas, выступления на аренах и фестивалях в Северной Америке и по всей континентальной Европе, а также сольный концерт 5 июля в BTS Hyde Park.

У Роджерса тоже насыщенный график на ближайшие месяцы: запланированы концерты в Великобритании и Европе, Северной Америке и других странах.

Duran Duran, пожалуй, была самой популярной группой в мире в первой половине 80-х, и ей удалось выжить, а временами и процветать, в то время как многие их современники были обделены вниманием меняющихся музыкальных реалий. За это время группа собрала все возможные награды, включая премию Brit Awards за вклад в музыку, две премии Ivor Novello, звезду на Аллее славы Голливуда, две премии Grammy, а в 2022 году — долгожданное включение в Зал славы рок-н-ролла. В 2024 году король Карл I наградил Ле Бона орденом Британской империи (MBE) в знак признания его заслуг перед музыкой и благотворительностью.