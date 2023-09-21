Duran Duran выпустили второй сингл «Black Moonlight» из нового альбома

В создании песни поучаствовали бывший гитарист группы Duran Duran Энди Тейлор и гитарист, продюсер и композитор Найл Роджерс.

Британские музыканты и легенда диско знакомы очень давно. По легенде, Duran Duran услышали «Original Sin» INXS на вечеринке в Мельбурне в начале 1980-х. Узнав, что трек продюсировал Роджерс, они пригласили его поработать над их синглом 1984 года «The Reflex», ставшим мировым хитом. В последующие годы Найл еще не раз сотрудничал с Duran Duran, в том числе участвовал в создании их хита «Wild Boys» и альбомов «Notorious», «Astronaut» и «Paper Gods», а также много раз выходил вместе с группой на сцену. Их новая работа сочетает в себе фанк и фирменное звучание Duran Duran.



Duran Duran

«Black Moonlight» стал вторым оригинальным синглом с нового альбома Duran Duran «Danse Macabre», релиз которого состоится на Хэллоуин – 27 октября. В августе был представлен заглавный трек с пластинки, в записи которого приняли участие двое бывших музыкантов группы – Энди Тейлор и гитарист Уоррен Куккурулло. Помимо трех новых песен в альбом войдут каверы хитов Билли Айлиш, Talking Heads, Rolling Stones, Specials и др.