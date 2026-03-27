Pulp выпустила кавер Джонни Кэша и две новые песни

Ранее этот EP можно было приобрести только в виде эксклюзивного 12-дюймового винилового издания на платформе Rough Trade, но теперь он стал доступен для прослушивания на стриминговых платформах для всех желающих.

В альбом вошли две новые песни «Marrying For Love» и «Cold Call On The Hotline». Первая — это расслабляющая песня о любви, а во второй рассказчик с самоиронией ждет ответа на горячей линии секс-услуг: «Я слышал о сексе по телефону, но телефонная импотенция — это что-то новенькое для меня».

В EP также вошла чувственная кавер-версия песни Джонни Кэша «The Man Comes Around» в исполнении группы Pulp. Эта песня звучит в ключевом моменте драматического сериала ITV «The Hack», основанного на скандале с прослушиванием телефонов в 2011 году, который привел к закрытию газеты «The News of the World».



Джарвис Кокер недавно намекал, что Pulp «возможно, напишут еще несколько песен» вместе. Эта новость появилась после того, как его коллеги по группе Ник Бэнкс и Кандида Дойл заявили NME, что у них «нет особого желания» записывать новый альбом. «Возможно, EP или сингл», — добавила Дойл.

Две новые песни на EP были записаны во время работы над альбомом «More», который стал первым новым альбомом бритпоп-группы за 24 года.

Когда NME спросил Кокера о возможном продолжении альбома «More», он ответил:

«Возможно. Мы старались не иметь концепции для этой пластинки и не думать: „Это всё, это наш последний шанс“. Я часто так думал. У меня было странное чувство, что когда альбом был сведен и закончен, я думал: „О, теперь я могу умереть, и все будет в порядке“. Это ужасный способ думать о своей жизни, честно говоря. С этим альбомом я такого не чувствовал».