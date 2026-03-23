Барри Манилоу выпустил первый сингл Sun Shine из будущего альбома

Барри Манилоу объявил подробности о своем новом альбоме What a Time, который выйдет 5 июня и станет его первым крупным релизом оригинальной музыки почти за полтора десятилетия.



Этот проект, над которым он работал в сотрудничестве со своим давним коллегой Майклом Ллойдом, является долгожданным продолжением фильма «15 минут», вышедшего в 2011 году.

Вместо того чтобы перепевать старые хиты, Манилоу использует альбом для демонстрации свежего материала и новых творческих партнерств.

В сборник из 13 песен вошли работы самых разных исполнителей, включая Кеннета «Бэбифейса» Эдмондса, Дэйва Кобба и его проверенных соавторов Брюса Сассмана и Адриенн Андерсон.

Фанаты уже смогли оценить альбом благодаря яркому, мелодичному заглавному синглу и клипу Sun Shine, написанному в соавторстве с Гэри Барлоу из Take That и спродюсированному Манилоу, Дэвидом Бенсоном и Грегом Бартхельдом. Сам музыкант не появляется в видеоклипе, который был снят Лаисом Самбугаро, в ролике показана привлекательная молодая пара, танцуя готовящаяся к новому дню.

Альбом также открывается треком Once Before I Go, ранее выпущенным и спродюсированным Клайвом Дэвисом, а также написанным в соавторстве с Дином Питчфордом и Питером Алленом, что задает тон проекту, сочетающему ностальгию с новой энергией.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося восстановления Манилоу после недавнего ухудшения состояния его здоровья.

82-летний певец отложил свой прощальный тур в декабре после того, как врачи обнаружили у него раковое образование в левом легком. Позже он перенес дополнительные концерты, объяснив, что, хотя он и становится «сильнее», ему тяжело дается медленный процесс выздоровления.

В видеообращении, посвященном попаданию песни Once Before I Go в десятку лучших хитов в жанре Adult Contemporary — что продлевает его успех в чартах уже шестое десятилетие — Манилоу признал, что этот путь был непростым.

Он сказал фанатам: «Поскольку у меня нет терпения, это было мучительно».

Манилоу добавил, что он с нетерпением ждёт возвращения на сцену и благодарен за поддержку своей медицинской команды, друзей и семьи.

Он также воспользовался моментом, чтобы намекнуть на выход нового альбома, сказав: «Какое это было время! Эй, это название моего нового альбома! Он выйдет совсем скоро, и я не могу дождаться, чтобы показать вам эти песни».

Манилоу откровенно рассказал о реалиях своего восстановления, сообщив, что, несмотря на его решимость, хирург сообщил ему, что он еще не готов к полноценному 90-минутному концерту на арене. Хотя первая часть его тура была отложена, он заверил поклонников, что делает все возможное, чтобы вернуться к выступлениям.

Теперь возобновление тура запланировано на 13 апреля на арене UBS Arena в Нью-Йорке.