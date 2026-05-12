Роман Рябцев прощается с группой «Технология» альбомом «Эпилогом»

В альбом вошли как песни, созданные для группы «Технология», так и новинки: «Рано или поздно: эпилог», «Танцы вдвоём», «Полчаса», «Надежда», «Нажми на кнопку!» и «Стражи Галактики».
«Пару лет назад создатели группы «Технология», а именно мы с Леонидом Величковским, решили реанимировать ее в новой инкарнации и записали несколько песен с разными вокалистами, - говорит Роман Рябцев. - Мы экспериментировали и пытались переосмыслить проект. Создавались даже композиции, которые существовали лишь в памяти поклонников. Меня, считай, с 1991 года постоянно раздражало, что фанаты мне говорили:
- Ой, мы так любим вашу песню «Танцы вдвоем!».
- Нет у меня такой песни!,- постоянно огрызался в ответ я.
Хороши «фанаты», которые даже не знают, что она называется «Странные танцы», ага. И я подумал: хотите «Танцы вдвоем»? А будет вам такая песня! Взял и написал ее для возрожденной «Технологии», заодно и совершенно другую «Нажми на кнопку!» сделали. И... шалость удалась!
Ну а вокалист, который спел эти песни, оказался для меня самой настоящей находкой. Реально- самый лучший из тех, с кем мне приходилось работать за всю свою жизнь. Paul Baldhill идеально вписался в песни, которые я сочиняю и в итоге было решено отказаться от дальнейшего выпуска совместных с ним песен под брэндом «Технология» и издать их под своими именами. Уж слишком эти песни оказались хороши для этого замшелого названия, ага.
Да и мы с Леонидом решили окончательно «закопать стюардессу». Всему свое время, легенды должны оставаться в прошлом, где им и место. Даже само слово «Технология» в наше время уже выглядит смешно: если в начале 90-х оно символизировало прогресс и нечто новое, то сейчас это всего лишь название предмета в школе, бывших уроков труда, ну по-дурацки же звучит в 2026 году: группа «Труд», согласитесь!
К тому же это название буквально навязывало определенный стиль, к которому привыкли старые поклонники группы, а замыкаться в каких-либо рамках и одном жанре я никогда не любил (достаточно переслушать всю мою дискографию). И Леонид Величковский тоже давно уже отошел от стандартов синти-попа 35-летней давности и ему гораздо интереснее делать совершенно другую музыку (чем он много лет успешно и занят).
Поэтому вместе с Paul Baldhill мы и выпускаем мини-альбом «Эпилог», в который, кроме песен созданных для «Технологии», вошли и новые, написанные специально для этого совместного с ним проекта. Который вполне символично и окончательно хоронит все надежды на возрождение старого и отжившего свое и дает зеленый свет новым начинаниям. Король умер - да здравствует король!