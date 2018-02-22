Экс-солист «Технологии» представил сольный трек

Осенью 1992 года Роман Рябцев фактически покидает группу, отправляясь во Францию для записи сольного альбома по контракту с Radio France Internationale, и в конце сентября 1993 объявляет о своем окончательном уходе.

За 10 лет сольной карьеры Роман Рябцев выпустил четыре диска: 2 компиляции: «Странные танцы» — в который вошли песни, записанные во Франции, и «Золотая коллекция» + 2 альбома: «Если я стану другим» (Союз) и «Красный день календаря» (JAM). Остальное время он посвятил работе аранжировщика и саунд-продюсера в собственной студии, создав несколько альбомов («Кар-Мэн», «Майами», «Подъём!» и др.) и порядка 30-ти ремиксов для разных исполнителей.

В 2003 году происходит воссоединение группы «Технология» в составе Романа Рябцева и Владимира Нечитайло, с участием новых музыкантов.

Роман Рябцев окончательно покинул группу «Технология» в конце 2017г. и заявил, что полностью посвятит себя сольному проекту.