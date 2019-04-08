Суд взыскал с НТВ 240 т.р. за использование слов песни «Странные танцы»

Телекомпания и АО «Вайт Медиа» обжаловали в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил иск ООО «Издательство Джем» о взыскании с телекомпании НТВ 240 тысяч и с «Вайт Медиа» 120 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца, сообщает РАПСИ.

Заявитель является обладателем исключительных авторских прав на музыкальное и литературное произведение «Странные танцы» (автор Роман Рябцев), что подтверждается договором от 28 мая 2003 года о передаче исключительных прав.

Ранее он на интернет-портале ntv.ru, принадлежащем телекомпании, обнаружил это произведение в составе программы «Ты супер!», произведенной компанией «Вайт Медиа». Как сообщило издательство «Джем», информация о правообладателе данного произведения (истец) не указана на экземпляре (демонстрируемая копия) произведения.

По мнению истца, телекомпания НТВ осуществила без разрешения правообладателя использование литературного произведения «Странные танцы».

Суд апелляционной инстанции указал, что компания «Вайт Медиа» правом на переработку литературного произведения «Странные танцы» не воспользовалась. Текстовая часть использована дословно, без внесения каких-либо изменений. Не была изменена структура произведения, замена каких-либо слов, говорится в постановлении апелляции. Сокращение произведения, а именно удаление третьего куплета, не может считаться переработкой, так как это исключительно техническое изменение, не требующее какого-либо творческого вклада, посчитал суд.

Апелляционный суд согласился с представленным истцом расчетом, но принял во внимание неумышленный характер нарушения его исключительных прав, снизив размер взыскиваемой с ответчиков компенсации.



Роман Рябцев

Доводы ответчиков о наличии прав на переработку музыкального произведения «Странные танцы» не имеют по настоящему делу правового значения, так как иск заявлен в защиту исключительных прав на литературное произведение «Странные танцы», заметил арбитраж. Права на использование именно литературного произведения ответчикам третьим лицом (Рябцев) не передавались.

Факт публичного исполнения и в дальнейшем размещения литературного произведения в интернете ответчиками не оспаривается. Также суд установил, что при воспроизведении и распространении литературного произведения «Странные танцы» без разрешения правообладателя была удалена информация об авторском праве.

Телекомпания НТВ указала на необоснованный вывод суда о нарушении исключительных прав истца на литературное произведение «Странные танцы». По ее мнению, имела место переработка песни «Странные танцы», право на которую было получено компанией «Вайт Медиа» от Рябцева по договору от 8 мая 2017 года.