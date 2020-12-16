«Технология» выпустила «Блики Неона» в 6 версиях

Новая работа ведущей синти-поп-группы России - третья, записанная в сотрудничестве с композитором Леонидом Величковским за последние полтора года.

«После ухода Романа Рябцева музыканты продолжают доказывать, что хорошо говорить о деле не так важно, как делать его хорошо. Познакомившись с этим релизом, вряд ли у слушателей останутся сомнения в том, что каждый из музыкантов группы является отдельной творческой единицей. В этом проекте представлена версия каждого из них, помимо композиции самого Леонида», - говорится в пресс-релизе.

Мелодию «классического» для «Технологии» гитарного проигрыша и остальные гитарные партии во всех версиях «Бликов Неона» придумал и сыграл композитор и гитарист группы Василий Кузнец, присоединившийся к музыкантам в конце 2018 года. Он же приложил руку и к весьма нетипичной версии этой песни, закрывающей релиз.

Все инструментальные композиции и еще две версии сингла придуманы и записаны Матвеем Юдовым (клавишные, вокал, бэк-вокал, аранжировка), выступившим также и в качестве второго вокалиста: музыканты вернулись к классической для синти-попа схеме двух голосов.

Текст песни - Катя Плетнёва.