«Технология» на 35-летии собрала всех звезд 90-х, от Гулькиной до Dr. Alban

В этот вечер музыканты принимали поздравления не только от поклонников творчества, но и от своих звёздных друзей – коллег по сцене, для которых был организован банкет в VIP-зоне на 2 этаже клуба. Встреча стала настоящим праздником дружбы, тёплых воспоминаний, душевного исполнения и ярких впечатлений.

Сразу после выступления артисты общались с представителями СМИ в специально подготовленной пресс-зоне, а также фотографировались с поклонниками на фоне юбилейного пресс-волла группы.

Праздничный вечер открылся мощным выступлением самой «Технологии», уступившей затем сцену почетному гостю мероприятия Алексею Потехину.



Алексей Потехин

Приятным событием стало появление на празднике экс-вокалиста группы «Bad Boys Blue».



Kevin McCoy

Обаятельный Кевин Маккой (Kevin McCoy) погрузил зал в ностальгическое настроение, которое сразу же подхватила вышедшая на сцену Наталия Гулькина, чей голос знаком всем по песням легендарных групп «Мираж» и «Звёзды».



Наталья Гулькина

Украсили вечер своим появлением и популярные артисты нулевых, такие как «Турбомода», «140 ударов в минуту» и Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула.

Под гитарный аккомпанемент Андрея Алексина Оксана Почепа исполнила свою песню «Я убегаю», что стало самым трогательным моментом вечера.



Под гитарный аккомпанемент Андрея Алексина Оксана Почепа исполнила свою песню «Я убегаю»

Сам Андрей Алексин конечно же исполнил свои легендарные хиты, которые тут же увлеченно подхватила публика.



Андрей Алексин

Не оставили без внимания «Технологию» и их давние товарищи по цеху. Лидер культовой группы «Альянс» Игорь Журавлёв вышел поздравить музыкантов и исполнил две баллады на стихи А.С. Пушкина и Н.С. Гумилёва.

Неожиданным сюрпризом для широкой публики стало появление экс-участника «Технологии» Андрея Кохаева в качестве клавишника группы «Биоконструктор» вместе с её бессменным лидером Александром Яковлевым и Ольгой Восконьян. Музыканты продолжили концертную программу, тепло поздравив со сцены именинников.

Второму появлению «Технологии» на сцене предшествовало выступление молодой певицы Alexandrie, с которой группа тесно сотрудничает последний год. Музыканты исполнили совместную песню-дуэт «Ты со мной» с вышедшего в конце прошлого года одноименного сингла проекта «Технология feat. Alexandrie». Помимо легендарных хитов «Технологии», на празднике прозвучали и новые, стремительно набирающие оборот песни. 35 лет - далеко не предел для этой группы с далеко идущими планами.



Alexandrie и «Технология»

Затем на сцену вышли давние друзья «технологов» - группа "Мальчишник". Поздравив с юбилеем коллег, они поблагодарили директора «Технологии» Алексея Филимонова за его многолетний вклад в развитие коллектива.



Жан Милимеров

После романтичной «Последний раз» от «Мальчишника» зал зажёг с Жаном Милимеровым, исполнившим лучшие хиты группы «Премьер-министр». Завершил концерт Рома Жуков, его «Первый снег» заставил зал кружиться в танце - не устояли даже сами виновники торжества и их гости!



Рома Жуков поет с супругой

Выступающие артисты получили подарки от спонсоров, а «Технология» на свой яркий день рождения – сюрприз в виде праздничного пирога с собственным изображением. Фронтмен группы Владимир Нечитайло лично разрезал вкусный подарок прямо перед сценой и угостил всех присутствующих на мероприятии.



Сюрприз в виде праздничного пирога с собственным изображением

В VIP зоне гости группы с удовольствием фотографировались друг с другом, наблюдали и снимали на видео выступления коллег. За одним столом в самом центре балкона расположились вместе Игорь Журавлёв, музыканты «Технологии», Андрей Кохаев, Александр Яковлев и др. Владимир Нечитайло отмечал праздник с супругой и дочкой, Андрей Кохаев пришел на вечеринку вместе со своим сыном.

В перерывах между выступлениями на всех экранах транслировались видеопоздравления звёзд российской эстрады, которые не смогли принять участие в мероприятии, но пожелали все равно поздравить «Технологию»: групп «Иванушки International», «На-На», «Комбинация», «Блестящие», «Рок-острова», «Лицей», «Корни», «Рефлекс», «Plazma», «Братья Грим» а также таких известных артистов, как Татьяна Буланова, Шура, Света, Светлана Разина, Татьяна Овсиенко, Сергей Серков и другие.

К видеопоздравлениям присоединились и известные зарубежные артисты: родоначальники техно 90-х «2 unlimited» и Dr. Alban, лидеры чартов 00-10-х «Fly Project» и легенды евродиско – австрийская группа «Joy».

Объединить все элементы этого необычного и разнопланового во всех отношениях праздника удалось благодаря ведущему мероприятия Андрею Богданову.

Фото: Нино Уртмелидзе