Надежду Бабкину наградили орденом

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" І степени Бабкину Надежду Георгиевну - художественного руководителя - директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный академический театр "Русская песня"», - говорится в документе.
Таким образом, Надежда Бабкина стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».