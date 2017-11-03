В театре «Русская песня» ставят спектакль по «Яме» Куприна

Спектакль по русской классике – новая работа культового режиссера Анны Бабановой. В постановке задействованы: Елена Проклова, Надежда Бабкина, Анастасия Макеева, Вячеслав Манучаров, Даниил Спиваковский, Иван Замотаев, Александр Коган.

Повесть Александра Куприна «Яма», опубликованная в 1914 году, вызвала множество отрицательных откликов критиков, которые обвинили писателя в безнравственности и чрезмерном натурализме. Лишь Корней Чуковский поддержал Куприна, назвав повесть «пощечиной всему современному обществу».

В постановке режиссера Анны Бабановой заняты звезды театра и кино: главную роль хозяйки публичного дома Анны Марковны играет Надежда Бабкина, неукротимую Женьку, «самую избалованную» девушку в доме терпимости, – Анастасия Макеева, посетителя публичного дома, гусара, исполнит певец, композитор и актер Александр Коган, дебютирующий на театральной сцене. У Даниила Спиваковского сразу несколько ролей. Актер театра и кино Вячеслав Манучаров играет мужчину, который продает свою невесту Анне Марковне. Одна из самых сложных ролей досталась заслуженной артистки России Елене Прокловой. В спектакле «Омут любви» она сыграет экономку Зою в доме терпимости – убогую, хромую женщину в возрасте. Побитая жизнью, Зоя безоговорочно предана хозяйке. Она встречает гостей заведения, контролирует порядок и без жалости и сантиментов приводит девушек-проституток в чувство, когда они уже без сил, и не в состоянии выполнять свою работу.

«Меня пригласили в театр Надежды Бабкиной поучаствовать в постановке повести Куприна, - говорит Елена Проклова. - Естественно, я не смогла отказать. Во-первых, потому что уважаю Надежду, мы давно знакомы, и я пойду за ней даже на край белого света. Во-вторых, от таких предложений, как спектакль по русской классике, не отказываются. Я впервые играю в такой экстраординарной постановке, в которой трагедия, правда жизни передаются всеми драматическими, сценическими, музыкальными и хореографическими способами. Никогда ранее не участвовала в таком спектакле, мюзикле - даже не знаю, как это назвать? Такой формы ещё не бывало в постановках, где и хореография, и вокал, и драматическое искусство - всё слито воедино. Поэтому, на мой взгляд, это будет очень интересное представление для любого уровня публики».

Как признается режиссер, острые социальные темы – это ее темы. По словам Анны Бобановой, «Омут любви» - это спектакль с романсами, с песнями, пениями и молитвами. Автор инсценировки – одна из самых востребованных современных драматургов, ученица Николая Коляды Ярослава Пулинович.

«У всей нашей команды, которую курирует Надежда Бабкина, достаточно знаний, опыта и вкуса, чтобы не разрушить произведение Куприна, а более эмоционально, в контексте современности, донести его до публики», - рассказывает о работе над русской классикой Анна Бабанова.

Режиссер уверена в том, что «Яма» - это актуальное произведение для сегодняшнего дня. «Произведение написано в начале века, перед революцией, и в такие кризисные моменты проституция и социальные проблемы начинают обостряться. Помню, как в начале 90-х на Ярославском шоссе, толпами стояли женщины легкого поведения, увы, и сейчас они стали появляться. Видимо, экономический кризис, безработица вынуждают девушек и женщин пойти на такой способ заработка. Музыка, песни и пляски создают атмосферу пира во время чумы. У русских в крови, когда черные дни, – забвение через безумный праздник.

«Яма» - последнее крупное произведение Александра Куприна и самое спорное. Русский классик работал над этой повестью на протяжении шести лет – с 1908 по 1914 гг., и первым среди русских писателей осмелился раскрыть тему продажной любви... Предвидя реакцию, которую может вызвать повесть, в эпиграфе к ней Куприн написал: «Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству». С публицистической, натуралистической достоверностью и неприглядной точностью он описал жизнь как страшную обнаженную правду, без прикрас. Разоблачая гнилое дно порока, общество, тяготеющее к материальному благу и отрицающее духовность, Куприн поднимает социально-философские проблемы, которые не ограничиваются только проблемой проституции. Он говорит о системе воспитания и образования, порочности нравов, о равнодушии, культуре и невежестве, об огромном, колоссальном социальном разрыве, глубокой пропасти между разными слоями общества. Эти проблемы невозможно решить раз и навсегда – каждая новая эпоха заставляет поднимать и решать их заново. Эпоха, в которой мы сегодня живем, к сожалению, не может являться исключением…