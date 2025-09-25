Billy’s Band отмечает двойной юбилей

Группа Billy’s Band и Билли Новик – петербургские музыканты, основатели Петербургского джазового актива.

Большой юбилейный концерт в честь своего 25-летия группа Billy’s Band отметит на сцене Концертного зала «Москва» 8 ноября в сопровождении оркестра и звездных гостей – друзей группы. Музыкальная программа охватит все творческие проекты всех периодов коллектива.



Billy’s Band

Атмосфера довлатовского Петербурга и Лос-Анджелеса Тома Уэйтса, лёгкая джазовая грусть и тяжелая рок-н-ролльная романтика — всё это включено в концертную программу группы Billy's band. А ещё музыканты из северной столицы исполнят свои лучшие песни: как хорошо известные «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и недавно представленные «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».

Именно настроение, которое создает группа Billy’s Band на своих выступлениях — то, что привлекает на концерты множество людей, которые хотят ощутить взрыв эмоций и приблизиться к тому, что и называется «живая» музыка.

Фирменная хрипотца Билли Новика, саксофон Михаила Жидких и гитара нового участника коллектива Марса Ковалевского — обязательные атрибуты этого, фантастически обаятельного коллектива Billy’s Band. Они все делают так, как нравится им самим и с хорошим вкусом. Поэтому все больше времени проводят на театральных сценах и стараются превратить любой концерт в особое действо, в котором с музыкой на равных парадоксальные истории лирического героя и визуальные образы.

8 ноября 2025 г, начало в 20.00. Концертный зал «Москва»