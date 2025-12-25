«Руки вверх» сняли мультик про «Новый год»

В анимационном видео в ретро-стилистике 50-60-х прошлого века Сергей Жуков в образе Санта-Клауса (или Деда Мороза) ходит по Москве и разносит подарки в квартиры детям, а в финале выходит на сцену.

«Ну что, друзья, делюсь с вами новым видео на песню «Новый год»! – написал Сергей Жуков в соцсетях. - Мы сделали для вас настоящий мультфильм — теплый, милый и очень добрый, чтобы эти три минуты вернули вас туда, где Новый год был самым любимым и волшебным из праздников. Смотрите и отправляйте тем, кому сейчас особенно нужно настроение. Пусть наш «Новый год» гуляет дальше по всей сети!»



Сергей Жуков