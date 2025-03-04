Сергей Жуков продолжает судиться и-за песен «Руки вверх!» в фильме

Иск поступил в суд 13 декабря, основные слушания по нему назначены на 5 мая.

Как рассказали РИА Новости представители истца и "Первого музыкального издательства", привлеченного к делу третьим лицом, после съемок картины ответчики стали обращаться в Роскомнадзор и суды с требованиями заблокировать на онлайн-ресурсах сначала тизеры к фильму, а потом и сам фильм, ссылаясь на то, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в нем песен. Между тем в фильме использованы совершенно новые фонограммы, записанные Жуковым специально для этого фильма, подчеркнули юристы.

«Жуков просит пресечь действия издательства "Джем" и "Компании Топ7" по блокировкам фильма на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах», - сказал представитель певца.

По его словам, было порядка 20 заявлений в суды общей юрисдикции о блокировке фильма, все они сейчас отклонены. При этом после обращения в арбитражный суд с этим иском попытки ответчиков добиться блокировки прекратились, подчеркнул истец.

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Сергей Жуков

Представитель ответчиков просил суд истребовать у истца непосредственно фонограммы, в защиту прав на которые заявлен иск. Суд пока оставил ходатайство открытым.

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает еще три иска Жукова к "Джему" о признании за ним авторских прав на песни и прав на фонограммы, в том числе так называемые "минусовки", популярной в 1990-е годы группы "Руки Вверх!". В тех делах также участвует ООО "Компания Топ7". Как говорили представители Жукова, на процессах в судах общей юрисдикции стало известно, что этому лицу издательство "Джем" якобы передало исключительные права на фонограммы.

Жуков в декабре сообщил, что вместе с лейблом "Первое музыкальное издательство" обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой "по факту возмутительных действий" по блокировке фильма "Руки вверх!", предпринимаемых Андреем Черкасовым, руководителем "Джема".