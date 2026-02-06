«Руки вверх» и Bahh Tee воспели папин «Жигуленок»

Песня исполняется от лица друзей, которые мечтают угнать папин «Жигуленок».

«Кто помнит то самое лето, когда весь город твой, в салоне орет музыка, а папины «Жигули» мчат туда, где просто хорошо? Из этих теплых воспоминаний и родился новый трек «Руки вверх» & Bahh Tee — «Жигуленок». Вот как бывает, когда взрослые мужчины предаются ностальгии», - говорит лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.



Сергей Жуков

13 лет Сергей Жуков и Bahh Tee уже выпускали дуэт «Крылья».

«Друзья, сейчас в социальных сетях очень много контента, сгенерированного искусственным интеллектом: и песен, и видео, и текстов... К сожалению, не все используют ИИ аккуратно, поэтому хотим сразу сказать про наш будущий сингл "Жигулёнок": сниппеты и видео сгенерированы при помощи нейросетей, а песня – абсолютно "человеческая": натуральный, органический продукт, написанный и записанный людьми. Ничего против рационального использования ИИ не имеем, но кажется, что сейчас всё настоящее – ценнее, согласны?», - добавил Сергей Жуков.